Все новости >>

//В мире 13+

В Совфеде оценили задержание главреда Sputnik Турция

, 15:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

В Совфеде оценили задержание главреда Sputnik Турция
Фото: globallookpress.com/ Photographer © Federation Council of Russia

Сенатор Совфеда Владимир Джабаров прокомментировал сообщения о том, что в Турции полицейские задержали главного редактора Sputnik Турция Махира Бозтепе. По его словам, происходящее может навредить отношениям между странами.

«Поступают тревожные сигналы. Я знаю, что ситуацией очень обеспокоен наш МИД, наши журналисты, руководство Sputnik в целом. Я думаю, что в ситуации будут разбираться и надеюсь, что подобные действия и провокации против российский журналистов не будут иметь никакого развития», - сказал Джабаров.

Сенатор выразил мнение, что турецкие власти должны пресекать подобные действия, поскольку они негативно сказываются на отношениях России и Турции.

АБ

//картина дня

Мы продолжаем разговор о лицах и структурах, входящих в понятие "мировые банкиры", которые, по мнению многих думающих на эту тему, стоят за идеями глобализма и всеобщего полевения, что включает в себя борьбу за признание нормой всего, что ранее…

Мы продолжаем разговор о лицах и структурах, входящих в понятие "мировые банкиры", которые, по мнению многих думающих…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Новый скандал с известными адвокатами Сергеем Жориным и Катей Гордон. Настоящий мужчина поделился видеозаписью, на которой его экс-супруга не стоит на ногах и находится…

//новости ан

Европа и США должны усилить совместное давление на президентов Сирии и России Башара Асада и Владимира Путина, заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр…

//новости ан

Полиции понадобилось несколько дней, чтобы найти хулигана, который решил порадовать жителей Приморского края на Масленицу и устроил показ видео для взрослых с мужичками…

//новости ан

Студентка из ЛНР приехала на практику в медицинский университет Ростова-на-Дону и была совершенно в шоке от состояния учебного заведения. По ее словам, в Луганске даже…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Десятки тысяч мигрантов пересекли границу Турции и Европейского союза после ее открытия турецкими властями для сирийских беженцев. Через город Эдирне перешли около…

//новости ан

//новости ан