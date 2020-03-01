В Совфеде оценили задержание главреда Sputnik Турция

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1 марта 2020, 15:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: globallookpress.com/ Photographer © Federation Council of Russia

Сенатор Совфеда Владимир Джабаров прокомментировал сообщения о том, что в Турции полицейские задержали главного редактора Sputnik Турция Махира Бозтепе. По его словам, происходящее может навредить отношениям между странами.

«Поступают тревожные сигналы. Я знаю, что ситуацией очень обеспокоен наш МИД, наши журналисты, руководство Sputnik в целом. Я думаю, что в ситуации будут разбираться и надеюсь, что подобные действия и провокации против российский журналистов не будут иметь никакого развития», - сказал Джабаров.

Сенатор выразил мнение, что турецкие власти должны пресекать подобные действия, поскольку они негативно сказываются на отношениях России и Турции.