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26 февраля 2020, 20:37 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Белый дом на фото пресс-службы администрации президента США

Соперник Трампа на выборах назван «агентом России». Украинские СМИ выступили с такой «пугалкой» перед аудиторией.

До сих пор «рукой Москвы» считался Трамп. Теперь список «агентов» пополнился сенатором из Вермонта Берни Сандерсом. Ему пророчат кандидатство от партии демократов на выборах президента США, которые состоятся в нынешнем году.

«В ряде продемократических медиа появилась информация, что Россия якобы делает ставку на Сандерса и собирается ему помочь на выборах», — написали украинские СМИ, рассказывая о победе сенатора в штате Невада. Там прошли предварительные выборы в региональном представительстве демократической партии США.

Сам Сандерс от обвинений уже открестился. Он понимает, что это лишь внутрипартийная борьба. Таким образом его хочет дискредитировать Джо Байден, который проиграл внутрипартийную борьбу в Неваде.

На Украине эти фейки уже взбудоражили экспертное сообщество. Там начали говорить о том, что Сандерс может стать кандидатом от демократов. Якобы если это произойдет, а потом Трамп проиграет невадскому сенатору, это усилит позиции Москвы в Соединенных Штатах.

На самом деле, в США очень сложная политическая структура. Усилить позиции Москвы в США не сможет даже фанатстико-утопический сценарий, при котором на выборах президента США вдруг победит Владимир Путин.

А самое смешное, что Сандерс не выиграл вовсе. На праймериз его обошел Питт Буттиджич.