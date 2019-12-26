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26 декабря 2019, 14:36 [ «Аргументы Недели», Андрей СУРОВЦЕВ ]

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По данным исследования, осуществлённого британской исследовательской компанией YouGov, около 49% американцев выступают за проведение процедуры импичмента Дональду Трампу. В то же время партия демократов собирает новые обвинения.

Американское интернет-издание Huffington Post заказало исследование общественного мнения по вопросу импичмента президенту США Дональду Трампу. Исследование было проведено британской организацией YouGov, которая занимается сбором и анализом данных, в том числе и социологических. Результаты анализа показали, что практически половина американцев поддерживает решение Палаты представителей конгресса Соединённых Штатов Америки об импичменте. Соотношение такое: 49% за отстранение президента, 42 % против и 9% воздержалось от ответа. Статистика впечатляющая: половина респондентов высказалась за проведение достаточно серьёзной для США процедуры, которая может запустить цепочку болезненных последствий для граждан страны: от экономического кризиса до массового протеста и раскола общества. Расколоться оно может как на приверженцев политики Трампа и противников, так и на республиканцев и демократов.

Интересно и то, что усиление такого раскола наблюдается уже сегодня. Так, по данным YouGov, среди тех, кто поддержал импичмент – 89% демократов, а среди тех кто оказался против – 85% республиканцев. Это говорит о том, что сегодня американское общество практически пополам разделено политической позицией: половина республиканцев, половина демократов. Можно ли это считать социальным кризисом США? Можно ли считать кризисом то, что половина граждан Соединённых Штатов выступает за возрождение традиционной, консервативной и сильной Америки, а другая половина радеет за развитие, прогресс и создание новых ценностей? Скорее всего можно. Но этот кризис наблюдается ещё с предвыборной гонки Трампа и Клинтон, когда политтехнологи партии республиканцев смогли внушить населению страны, что их позиция поднимет Америку с колен и сделает её «снова великой».

Причины импичмента

Сама процедура импичмента была запущена после расследование вокруг телефонного звонка между Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Когда была опубликована стенограмма звонка, противники политики нынешнего президента США не упустили возможности обвинить его в злоупотреблении своими должностными полномочиями. По мнению инициаторов импичмента, Трамп оказывал давление на Зеленского с целью дискредитации своего главного соперника на грядущих президентских выборах.

Дело в том, что во время телефонного разговора Дональд Трамп вспомнил о том, что бывший украинский генпрокурор Виктор Шокин вёл антикоррупционное расследование против владельцев газовой компании Burisma Holding. Среди них был и Хантер Байден, сын Джо Байдена – главного оппонента Трампа. Однако расследование не было доведено до конца: якобы семья Байденов оказала финансовое давление на Порошенко, который и отстранил Шокина.

Вспомнив об этом случае и косвенно попросив уже Зеленского возобновить расследование против Хантера Байдена, Трамп, по мнению демократов, оказал давление на президента независимой страны. А делать этого он ни в коем случае не должен был, иначе это превышение должностных полномочий. Именно это отлично ложилось в основу обвинений, которые и запустили процесс импичмента.

Однако сегодня демократы напоминают о том, что это обвинение может быть не единственным, найдутся и другие:

«Если в результате показаний Макгана (бывший юрисконсульт Белого Дома) появятся новые свидетельства, которые подтверждают вывод о том, что президент Трамп совершил подпадающие под импичмент действия <…> комитет, если необходимо, будет рекомендовать новые статьи импичмента» (Известия)

Зачем демократам импичмент?

Следующие выборы президента США запланированы на 3 ноября следующего года. Это означает, что меньше 11 месяцев осталось на проведение процедуры импичмента. По мнению множества аналитиков, это очень сжатые сроки для успешного завершения такого процесса. Если импичмент и будет завершён, то это случится незадолго до запланированного переизбрания президента. Поэтому, на первый взгляд, все действия демократов кажутся бессмысленными и бесполезными. Но это так только в том случае, если воспринимать эту процедуру, как попытку отстранить Трампа непосредственно сейчас.

На самом деле это достаточно грязная и жестокая предвыборная кампания против Трампа. Для демократов не стоит задачи убрать его в течение этого года, их главная цель – не допустить Трампа до следующих выборов и дискредитировать партию республиканцев вообще. И судя по опросу YouGov у них это получается: уже сейчас половина граждан Америки вряд ли переизберет действующего президента на новый срок, что обеспечит уверенную победу кандидату от партии демократов.

Андрей СУРОВЦЕВ