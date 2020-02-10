Все новости >>

Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//В мире 13+

Как малоизвестный политик-гей смог победить на праймериз в США популярного социалиста Сандерса?

, 10:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram-канал «Экономика цифровой эры»

Как малоизвестный политик-гей смог победить на праймериз в США популярного социалиста Сандерса?
Американский политик Пит Буттиджич, Alex Edelman / globallookpress.com

Каково будущее демократии в цифровом мире? Пока что все указывает на то, что оно будет, мягко говоря, непростым. Это подтверждает и недавний скандал в США, пишет Telegram-канал «Экономика цифровой эры».

Как устроена система массовой слежки за людьми с помощью современных гаджетов

Как устроена система массовой слежки за людьми с помощью современных гаджетов

В штате Айова на кокусах (предварительных выборах) кандидатов от Демократической партии победил молодой и малоизвестный кандидат Пит Буттиджич - он обошел своего основного конкурента, социалиста Берни Сандерса, немногим больше, чем на процент.

Буттиджич, 38-летний ветеран войны в Афганистане, открытый гей, неожиданно опередил значительно более титулованных и популярных в демократической среде соперников – сенатора Сандерса, экс-вице-президента США Джо Байдена, а также сенатора Элизабет Уоррен, неоднократно предлагавшую принудительно разделить бизнес высокотехнологичных гигантов «кремниевой долины».

Первые подсчеты показали огромный отрыв Сандерса от других кандидатов. Вторым некоторое время шла Уоррен, Буттиджич был лишь третьим. Однако по итогам кокусов именно Пит Буттиджич был объявлен победителем «предварительного голосования».

По слухам, сотрудники избирательного штаба молодого политика имели отношение к разработке IT-платформы для кокусов, которая использовалась в Айове, что позволило скептикам усомниться в самой системе айовских «цифровых выборов». А ведь с 2000 года тот, кто побеждает в этом штате, становится кандидатом в президенты от демократов, отмечается в процитированном посте.

 

ДЦ

//картина дня

В посольстве России в Таиланде рассказали подробности о погибших детях во время столкновения скоростных катеров у острова Пхукет в Таиланде утром 10 февраля.

В посольстве России в Таиланде рассказали подробности о погибших детях во время столкновения скоростных катеров…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

«Маразмы недели» - антирейтинг «АН», составленный исходя из действий и высказываний политиков, общественников и других публичных людей из России, Украины и не только…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В сети опубликовали видеозапись, на которой запечатлен момент столкновения двух катеров, в результате которого погибли двое детей из России. Ранее сообщалось, что…

//новости ан

//новости ан

В Южной Корее мать встретилась с умершей дочерью с помощью технологии виртуальной реальности. 8-летняя Найон скончалась от лейкемии три года назад, а теперь мать смогла…