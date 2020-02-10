Как малоизвестный политик-гей смог победить на праймериз в США популярного социалиста Сандерса?

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10 февраля 2020, 10:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram-канал «Экономика цифровой эры»

Американский политик Пит Буттиджич, Alex Edelman / globallookpress.com

Каково будущее демократии в цифровом мире? Пока что все указывает на то, что оно будет, мягко говоря, непростым. Это подтверждает и недавний скандал в США, пишет Telegram-канал «Экономика цифровой эры».

В штате Айова на кокусах (предварительных выборах) кандидатов от Демократической партии победил молодой и малоизвестный кандидат Пит Буттиджич - он обошел своего основного конкурента, социалиста Берни Сандерса, немногим больше, чем на процент.

Буттиджич, 38-летний ветеран войны в Афганистане, открытый гей, неожиданно опередил значительно более титулованных и популярных в демократической среде соперников – сенатора Сандерса, экс-вице-президента США Джо Байдена, а также сенатора Элизабет Уоррен, неоднократно предлагавшую принудительно разделить бизнес высокотехнологичных гигантов «кремниевой долины».

Первые подсчеты показали огромный отрыв Сандерса от других кандидатов. Вторым некоторое время шла Уоррен, Буттиджич был лишь третьим. Однако по итогам кокусов именно Пит Буттиджич был объявлен победителем «предварительного голосования».

По слухам, сотрудники избирательного штаба молодого политика имели отношение к разработке IT-платформы для кокусов, которая использовалась в Айове, что позволило скептикам усомниться в самой системе айовских «цифровых выборов». А ведь с 2000 года тот, кто побеждает в этом штате, становится кандидатом в президенты от демократов, отмечается в процитированном посте.