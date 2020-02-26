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На Украине заплатят за геройские поступки 105 тысяч

, 17:43 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

На Украине заплатят за геройские поступки 105 тысяч
премьер-министр Украины Гочарук на фото пресс-службы Верховной Рады

Украинское правительство ввело денежное вознаграждение за геройские поступки. Об этом сообщил глава кабмина официального Киева Алексей Гончарук.

Стоимость геройских поступков украинцев оценена в 105 тысяч гривен. По курсу Центробанка на момент написания этого текста, эта сумма соответствует 279 тысячам рублей с копейками.

«Правительство вводит денежное вознаграждение украинцам, совершившим геройский поступок», — сообщил Гончарук: «207 человек получат по 105 тысяч гривен, как единовременное пособие от государства».

Кто именно эти 207 человек, Гончарук не уточнил. Возможно, речь идет о тех, кто получил звание «герой Украины». С докладом об утверждении порядка выплаты единовременного денежного вознаграждения ранее выступила министр соцполитики.

Скорее всего, это разовая акция. Новые власти пока с трудом справляются с экономикой. Прошлый год Зеленский закончил с дырой в бюджете. Некоторое время назад сообщалось о долгах перед шахтерами. Именно из-за экономических проблем в апреле на Украине ожидается сокращение врачей и закрытие больниц.

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