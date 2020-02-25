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Зеленский поручил до мая погасить долги по зарплате шахтерам и пригрозил оставить чиновников без денег

, 14:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Зеленский поручил до мая погасить долги по зарплате шахтерам и пригрозил оставить чиновников без денег
шахтеры, pixabay.com
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 25 февраля поручил до мая 2020 года погасить долги по зарплате шахтерам. В противном случае, по словам политика, без заработных плат останутся министры.
 
Уточняется, что в настоящий момент долги по зарплате шахтерам составляют примерно 1 млрд гривен (45 миллионов долларов).
 
Зеленский в ходе всеукраинского совещания работников угольной сферы уточнил, что если задолженность не будет выплачена работникам шахт вовремя, если будут пропущены "хоть одни сутки", будет справедливо, чтобы правительство не получило зарплату.
ЕТ

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