Зеленский поручил до мая погасить долги по зарплате шахтерам и пригрозил оставить чиновников без денег

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 25 февраля поручил до мая 2020 года погасить долги по зарплате шахтерам. В противном случае, по словам политика, без заработных плат останутся министры.

Уточняется, что в настоящий момент долги по зарплате шахтерам составляют примерно 1 млрд гривен (45 миллионов долларов).