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Росстат назвал общую задолженность по зарплате на 1 февраля

, 16:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Росстат назвал общую задолженность по зарплате на 1 февраля
Фото: pixabay.com

Эксперты Росстата сообщили размер общей задолженности по заработной плате в России на 1 февраля 2020 года. В ведомстве уточнили, что она увеличилась на 137,1 миллиона рублей – 6,5% по сравнению с прошлым месяцем.

«На 1 февраля 2020 года суммарная задолженность по заработной плате составила 2251,3 миллиона рублей и по сравнению с 1 января 2020 года увеличилась», - отметили специалисты.

Уточняется, что на долги из образовавшейся на 1 февраля суммы пришлось 132 млн руб. - в этом году, в 2019 году – 1147,2 млн руб., в 2018 году и ранее – 972,1 млн руб. При этом, в основном, задолженности отразились на сотрудниках обрабатывающих производств (43%); строительстве и добыче полезных ископаемых – 15%; сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, лесозаготовки (9%), а также в сфере транспорта (8%).

Известно, что данные малых предпринимателей не учитываются.

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БА

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