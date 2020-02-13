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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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Психолог рассказала, как нужно просить о повышении зарплаты

, 15:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Психолог рассказала, как нужно просить о повышении зарплаты
Фото: pixabay.com

Рано или поздно каждый работник начинает задумываться о том, как попросить у начальства прибавку к зарплате. Психолог Юлия Зотова объяснила, в какой момент стоит затевать подобную беседу и как это грамотно сделать.

Специалист отметила, что повышение зарплаты должно быть мотивированным. Для этого нужно здраво оценивать свою роль в компании и не бояться брать на себя дополнительные обязанности. «Если вы только что принесли значимую пользу для своей организации, где вы работаете, это прекрасное время потребовать возмещения по заслугам. Если для начальства, для руководителей ваша роль очевидна и заметна, они ее, скорее всего, подтвердят, в том числе и в материальном эквиваленте», - считает эксперт.

Зотова подчеркнула, что просьба об увеличении оклада должна быть четко аргументирована, чтобы руководство задумалось о целесообразности прибавки зарплаты, передаёт Радио Sputnik.

АБ

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