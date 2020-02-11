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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Сколько зарабатывают таксисты в Москве?

, 15:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Сколько зарабатывают таксисты в Москве?
Фото: pixabay.com

Специалисты подсчитали, сколько составляет средний заработок таксиста в Москве. Оказалось, чтобы получать зарплату, равную средней по городу, водители должны работать гораздо больше, чем сотрудники офисов.

К примеру, за работу по 12 часов шесть дней в неделю таксисты в среднем получают 65-74 тысячи рублей в месяц. При этом если длительность «смены» сократить с 12 часов до 8, то зарплата снизится до 32-38 тысяч. Ну а при стандартном «офисном» графике работы по 40 часов неделю таксисты могут рассчитывать на доход в 20-25 тысяч ежемесячно.

Отмечается, что из общей выручки таксисту достаётся лишь 34%. Остальное уходит на страхование, лизинговые платежи, а также отчисления таксопарку и агрегатору.

АБ

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