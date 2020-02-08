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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Названы вакансии в России с зарплатой от 250 до 800 тысяч рублей

, 10:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Названы вакансии в России с зарплатой от 250 до 800 тысяч рублей
рубли, pixabay.com

В субботу, 8 февраля, стало известно, какие вакансии в России являются в настоящий момент наиболее высокооплачиваемыми. Некоторые специалисты могут рассчитывать на зарплату в размере 800 тыс. руб.

Вышеуказанную сумму могут заработать генеральные директора в Новосибирске и главные инженеры нефтеперерабатывающих заводов.

Как сообщает "Российская газета", директора по электронной коммерции способны заработать в Москве от 400 тысяч до 1 млн рублей, директора по производству в Екатеринбурге – от 400 до 650 тысяч рублей. Финансовый директор в столице России может получать от 400 тысяч рублей, а главный геолог на Чукотке – от 400 до 450 тысяч рублей.

Ежемесячную зарплату в размере 250 тысяч рублей могут иметь личные ассистенты или репетиторы английского языка для бизнесмена в Ижевске или директор в культурно-образовательном центре "Этномир" в Калужской области.

ЕТ

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