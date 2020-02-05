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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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В Пермском крае власти корректируют доплаты учителям, которые обещал Путин ?

, 08:02 [ «Аргументы Недели» ]

В Пермском крае власти корректируют доплаты учителям, которые обещал Путин ?
Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, globallookpress.com

В Пермском крае заработная плата учителей не увеличится с 1 сентября в связи с доплатой пяти тысяч рублей за классное руководство. 15 января президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию заявил о введении с 1 сентября 2020 доплаты классным руководителям за счет федерального бюджета. Путин подчеркнул, что все существующие выплаты должны быть сохранены.

Но в Прикамье учителей уже предупредили, что особого увеличения зарплаты им ждать не стоит.

Руководство педагогов сообщило им, что доплата, про которую говорил президент России, будет "размыта" среди других выплат, - сообщает URA.RU со ссылкой на свои источники в системе образования края.

По данным издания, Прикамским учителям будут доплачивать по 5 тысяч рублей, но снизят другие доплаты. Например, введут электронные дневники и за их ведение обещают платить по 1800 рублей вместо обещанных изначально 3800 рублей. Сэкономленные средства школьное руководство будет расходовать по своему усмотрению, а у педагогов в итоге заработная плата не изменится.

В пресс-службе министерства образования Пермского края опровергли эту информацию, пообещав, что будут отдельно региональные выплаты и отдельно будут деньги от федерации.

ИЧ

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