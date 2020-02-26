Украинские власти рассказали о бестолковой работе, которой их заставляют заниматься

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26 февраля 2020, 16:46 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

министр Дубилет на фото из инстаграм

Министр украинского кабмина Дубилет назвал количество ненужных отчетов, которые готовятся для официального Киева. Региональные и муниципальные власти их старательно готовят, специалисты тратят на это рабочее время. Но эти бумаги никто даже не смотрит.

К числу бесполезных и бестолковых документов для украинского кабмина отнесены 70 процентов всей статистики, которую требует официальный Киев от регионов и муниципалитетов. В правительство Украины поступает 4185 отчетов. Большая часть отнесена к категории номенклатурного мусора.

«Почти 3 000 этих отчетов не нужны», — заявил министр Дубилет: «Они занимают кучу времени у тех, кто их готовит, но почти всегда просто накапливаются на пыльных шкафах без всякого смысла».

Самое смешное, что десятая часть всей документации никогда не была нужна даже официально. Их когда-то ввели, а потом отменили. Об отмене регионам никто не сообщал, поэтому те продолжали заниматься бесполезной работой.

Тут возникает вопрос с профессионализму украинских чиновников. В России они регулярно проходят переаттестацию, в ходе которой специально созданная комиссия проверяет знание закона у государственных служащих. Поэтому в России чиновники об изменениях в законодательстве знают.

Рассекретив «номенклатурную проблему» на Украине Дубилет, был в своем репертуаре «странных» интересов и предложений, от которых ему теперь приходится открещиваться. За что чиновник и получил прозвище «дубил». Но в этот раз он пообещал решить проблему. В ближайшее время бестолковые отчеты будут отменены. Будет ли эта отмена доведена до региональных властей Дубилет не сообщил.