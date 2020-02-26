Осмеянный украинский министр попытался свалить свой прокол на ООН

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26 февраля 2020, 16:00 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

министр Дубилет на фото Globallookpress/ Volodymyr Tarasov

История с подсчетом населения при помощи спутника на территории Крыма, а также мятежных республик Донбасса закончилась тем, что сформулировавшему ее министру пришлось оправдываться. Чиновника высмеяли за «гениальную идею». Тот тут же свалил всю вину на ООН.

В социальных сетях украинского министра Дубилета, фактически освистали. Он анонсировал планы подсчитать количество человек на территориях Луганской и Донецкой народных республиках. Сделать это планировалось из космоса.

«Во время интервью журналист спросил у меня о встрече с представителями ООН, которую мы проводили недавно в Киеве», — теперь оправыдывается украинский министр: «Я рассказал, что мы обсуждали результаты нашей оценки численности населения. Затем мы перешли к теме подсчета населения на оккупированных территориях. Представители ООН рассказали, что у них есть опыт такой оценки на территориях Афганистана и других горячих точках через спутник, и они могут помочь нам бесплатно с этим проектом. Решили, что надо изучить, насколько это возможно».

На самом деле, глупым выглядит само обсуждение "проблем" подсчета людей. В Афганистане действительно опасно проводить социсследования. Там американские войска контролируют только окрестности своих собственных баз. За пределами охраняемой территории американских социологов могут убить.

На Донбассе и, тем более, в Крыму, картина совсем другая. Официальный Киев может запросто провести свои исследования, прислав своих представителей на территорию полуострова и республик ЛДНР. Сегодня это самое обычное государство, практически ничем не отличающееся от любого другого.

Дубилет за последние пару месяцев превратился в своеобразное «недоразумение» украинской политики. К нему уже приклеилось прозвище «дубил». Ранее Дубилет попал в казус, когда похвастался, что добился выселения парикмахерской из здания кабмина.