Украинский министр обиделся за приклеившуюся кличку «космический Дубил»

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14 февраля 2020, 16:05 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

министр Дубилет на фото из его инстаграм

Министр украинского кабмина Дубилет попытался оправдаться за появившиеся новости, после которых его начали называть «космическим Дубилом». Ранее он сообщил, что хочет провести перепись населения Донбасса и Крыма при помощи спутниковой съемки.

Заявление Дубилета о переписи населения по спутнику прозвучало накануне. Украинский министр сообщил, что уже встретился с представителями ООН для обсуждения технических деталей. Те будут помогать с организацией «космической переписи».

Публикации об этом наделали много шума на Украине. В соцсетях начали бурно обсуждать инициативу Дубилета. Общим знаменателем стало признание идеи украинского министра «космической по своей глупости». За самим чиновником теперь закрепилась кличка «космический Дубил».

Ранее Дубилет уже становился поводом для насмешек. Он похвастался тем, что закрыл дешевую парикмахерскую в здании украинского кабмина.