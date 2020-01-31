В здании украинского кабмина нашли и закрыли дешевую парикмахерскую

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31 января 2020, 15:28 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: telegram

опубликованное Дубилетом фото закрытой парикмахерской

Министр-технократ украинского кабмина Дмитрий Дубилет заявил о закрытии парикмахерской в здании украинского правительства. Он ее обнаружил случайно. И это вызывает вопросы к нему самому.

О закрытии парикмахерской Дубилет рассказал на своем телеграм-канале. Заведение он назвал воплощением «совка», а потом рассказал о репрессиях.

«У нас в Кабмине произошло неслыханное — мы закрыли парикмахерскую», — заявил Дубилет: «Когда я ее обнаружил, сначала подумал, что это какой-то розыгрыш. Оказалось, не розыгрыш, самая настоящая парикмахерская».

Теперь возникает вопрос к самому Дубилету. Он был назначен министром в кабмин Гончарука еще 29 августа, а парикмахерскую обнаружил только теперь. Раньше ее не видел, вероятно потому, что не ходил на работу.

В новостных заголовках Дубилет предложил написать «Няни захватили помещение парикмахеров». Это провоцирует еще один вопрос: в своем ли уме министр кабмина Гончарука, предлагая такой «заголовочный тухляк»? В заг скорее подходит формулировка: «Украинские министры не ходят на работу?»