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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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В здании украинского кабмина нашли и закрыли дешевую парикмахерскую

, 15:28 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: telegram

В здании украинского кабмина нашли и закрыли дешевую парикмахерскую
опубликованное Дубилетом фото закрытой парикмахерской

Министр-технократ украинского кабмина Дмитрий Дубилет заявил о закрытии парикмахерской в здании украинского правительства. Он ее обнаружил случайно. И это вызывает вопросы к нему самому.

О закрытии парикмахерской Дубилет рассказал на своем телеграм-канале. Заведение он назвал воплощением «совка», а потом рассказал о репрессиях.

«У нас в Кабмине произошло неслыханное — мы закрыли парикмахерскую», — заявил Дубилет: «Когда я ее обнаружил, сначала подумал, что это какой-то розыгрыш. Оказалось, не розыгрыш, самая настоящая парикмахерская».

Теперь возникает вопрос к самому Дубилету. Он был назначен министром в кабмин Гончарука еще 29 августа, а парикмахерскую обнаружил только теперь. Раньше ее не видел, вероятно потому, что не ходил на работу.

В новостных заголовках Дубилет предложил написать «Няни захватили помещение парикмахеров». Это провоцирует еще один вопрос: в своем ли уме министр кабмина Гончарука, предлагая такой «заголовочный тухляк»? В заг скорее подходит формулировка: «Украинские министры не ходят на работу?»

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