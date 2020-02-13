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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

//Политика 13+

На Украине решили при помощи спутников сосчитать крымчан

, 17:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели. Крым

На Украине решили при помощи спутников сосчитать крымчан
фото: соцсети

Украина обсудила с ООН возможность проведения переписи населения на территориях Донбасса и в Крыму с помощью спутниковой съемки. Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет.

По его словам, в правительстве изучают возможность использования спутниковых данных для проведения переписи. Вместе с тем Дубилет отметил, что не знает, насколько точно таким способом можно оценить численность населения.

"Вчера встречались с представителями ООН, которые будут нам помогать, возможно, с этим проектом. Это очень сложный проект. Они проводили подобный проект в Афганистане", - пояснил Дубилет, передают "Аргументы недели.Крым".

По словам министра, ранее руководство страны предусмотрело три-четыре миллиарда гривен (7,7-10 млрд рублей) на проведение переписи. Однако выделение такой суммы на подомовой обход населения - неэффективно, считает он.

Ранее, как писали АН, политолог Владимир Корнилов назвал исторический прецедент, позволяющий Российской Федерации ударить по территории Украины с целью прорыва водной блокады Крымского полуострова, которую организовал Киев.

АС

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