Зеленскому припомнили его вранье про Донбасс

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25 февраля 2020, 15:39 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Владимир Зеленский на фото Globalluckpress/ Danil Shamkin

Президент Украины не сдержал обещание закончить войну на Донбассе. Это стало причиной снижения его рейтинга. Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко проанализировал причины провала новых украинских властей. Накануне выяснилось о провале новых украинских властей. У них обвалился рейтинг.

Рейтинг новых властей обвалился существенно. В короткое время уровень доверился снизился наполовину. Еще в сентябре к партии «Слуга народа» относились положительно 50 процентов. Уже в феврале этот показатель сократился до 34 процентов.

Проблемы с доверием появились и у самого президента Украины. Весной он победил на выборах, набрав 73 процента голосов. Результаты опроса, опубликованные накануне, показали, что теперь за Зеленского готовы проголосовать лишь 40 процентов украинцев.

«Год назад Зеленский говорил, что все просто: главное не стрелять и все», — заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко: «Прошел год - в стране проблемы с экономикой, наших военных убитых больше чем в прошлом году, начинается экономический и политический кризис и все это благодаря Зеленскому».