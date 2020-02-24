Зеленскому доверяют всё меньше и меньше, показал опрос

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24 февраля 2020, 19:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Рейтинги нынешнего президента Украины Владимира Зеленского падают. Если бы голосование проходило в ближайшее время, его поддержали бы лишь 40% жителей страны. В прошлом году этот показатель был равен 73%.

При этом 15% опрошенных признались, что отдали бы свой голос за лидера "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко, 13,5% за прошлого президента Петра Порошенко, а 10% за лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко.

Отмечается, что полгода назад Зеленскому доверяли 79% жителей Украины, а не доверяли 13,5%. На сегодняшний день показатели составили 51,5% и 41% соответственно.