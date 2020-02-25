Сергей Лавров примет участие в сессии Совета ООН по правам человека в Женеве

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25 февраля 2020, 10:24 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт МИД РФ

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров примет участие в 43-й сессии Совета ООН по правам человека и выступит на конференции по разоружению.

Будет рассмотрен широкий спектр вопросов международной правозащитной повестки дня. В их числе – соблюдение прав человека в ходе борьбы с терроризмом, предотвращение пыток, права человека и коррупция, обеспечение свободы вероисповедания, предупреждение геноцида, обеспечение культурных прав, борьба с дискриминацией меньшинств, защита прав детей и инвалидов, а также другие тематические сюжеты.

Наряду с этим состоится рассмотрение ситуации с правами человека в Сирии, на Украине, в КНДР, Иране, Мьянме, Мали, Эритрее, Бурунди, Южном Судане, ЦАР, ДРК и на оккупированных палестинских территориях.

Как сообщает департамента информации и печати МИД РФ, приоритетом России является предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве. Совместно с Китаем на конференцию по разоружению внесен проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы в отношении космических объектов.

«Решения США и Франции приступить к реализации своих военно-космических программ, поддерживаемые их союзниками по НАТО, выводят проблему предотвращения гонки вооружений в космосе на первые строчки международной повестки дня по контролю над вооружениями», – говорится в сообщении.

Ранее Сергей Лавров назвал условия для обеспечения мира на Ближнем Востоке.