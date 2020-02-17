Все новости >>

//В мире 13+

Глава МИД России Сергей Лавров назвал условия для обеспечения мира на Ближнем Востоке

, 10:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров назвал условия для обеспечения мира на Ближнем Востоке
MFA Russia, globallookpress.com

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что обеспечить мир и стабильность на Ближнем Востоке можно лишь с учетом уважения суверенитета и территориальной целостности государств региона.

Главы МИД России обратился с приветственным словом к участникам Ближневосточной конференции дискуссионного клуба "Валдай".

Приветствие Лаврова огласил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов. В обращении главы российской дипломатии говорится: "Последовательно исходим из того, что обеспечить мир и стабильность на всем Ближнем Востоке можно лишь с опорой на международное право при уважении суверенитета, независимости и территориальной целостности его стран".
Как он отметил, "Именно на основе этих принципов удалось сохранить сирийскую государственность".

Напомним, президент США Дональд Трамп в разговоре с президентом Турции Эрдоганом сказал, что Россия не должна вмешиваться в дела Сирии в конфликт в Ливане.  В МИД РФ ответили на обвинения Эрдогана о роли России в ливийском конфликте.

ИЧ

//картина дня

В мире

Предсказаны гибельные для Украины последствия возвращения восставших ДНР и ЛНР

Предсказаны гибельные для Украины последствия возвращения восставших ДНР и ЛНР

Возвращение в состав Украины территорий, контролируемых властями ДНР и ЛНР, будет иметь гибельные последствия для бывшей советской республики. Такую точку зрения озвучил Николай Савельев, журналист из Львова.

Обозначен предполагаемый сценарий начала «тотальной ядерной войны» между Российской Федерацией и Соединенными Штатами. Соответствующий материал появился некоторое время назад на страницах интернет-СМИ.

Обозначен предполагаемый сценарий начала «тотальной ядерной войны» между Российской Федерацией и Соединенными Штатами…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

«Маразмы недели» - антирейтинг «АН», составленный исходя из действий и высказываний политиков, общественников и других публичных людей из России, Украины и не только…

//новости ан

Артистка Анастасия Волочкова выговорила бывшему гражданскому мужу, отцу своей единственнй дочери Игорю Вдовину за то, что его дети учатся за границей на ее деньги…

//новости ан

//новости ан

Глава Башкирии Радий Хабиров призвал чиновников прекратить «ритуальные» заграничные поездки. Хабирова возмутили планы госкомитета по внешнеэкономическим связям…

//новости ан

//новости ан