Глава МИД России Сергей Лавров назвал условия для обеспечения мира на Ближнем Востоке

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17 февраля 2020, 10:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

MFA Russia, globallookpress.com

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что обеспечить мир и стабильность на Ближнем Востоке можно лишь с учетом уважения суверенитета и территориальной целостности государств региона.

Главы МИД России обратился с приветственным словом к участникам Ближневосточной конференции дискуссионного клуба "Валдай".

Приветствие Лаврова огласил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов. В обращении главы российской дипломатии говорится: "Последовательно исходим из того, что обеспечить мир и стабильность на всем Ближнем Востоке можно лишь с опорой на международное право при уважении суверенитета, независимости и территориальной целостности его стран".

Как он отметил, "Именно на основе этих принципов удалось сохранить сирийскую государственность".

Напомним, президент США Дональд Трамп в разговоре с президентом Турции Эрдоганом сказал, что Россия не должна вмешиваться в дела Сирии в конфликт в Ливане. В МИД РФ ответили на обвинения Эрдогана о роли России в ливийском конфликте.