Трамп с Эрдоганом обсудил Россию и Сирию

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17 февраля 2020, 07:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Oliver Contreras, globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в котором обсудили Россию и Сирию. При обсуждении ситуации в сирийской провинции Идлиб американский президент сказал турецкому коллеге, что Россия не должна поддерживать сирийского президента Башара Асада и действия правительственной армии Сирии в Идлибе.

В сообщении пресс-службы администрации Трампа говорится, что президент США выразил обеспокоенность по поводу насилия в Идлибе и поблагодарил президента Турции за усилия по предотвращению гуманитарной катастрофы в этой стране.

"Президент Дональд Трамп выразил желание Соединенных Штатов Америки, чтобы Россия прекратила поддерживать преступления режима Башара Асада и выступила за политическое разрешение сирийского конфликта", - отметила администрация Белого дома.

Трамп также сказал Эрдогану, что "продолжение внешнего вмешательства в Ливию только усугубит ситуацию".

Эрдоган ранее заявил, что министр обороны России Сергей Шойгу и частная военная компания (ЧВК) Вагнера руководят войной в Ливии В МИД РФ ответили на обвинения Эрдогана о роли России в ливийском конфликте