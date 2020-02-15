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Эрдоган заявил, что Россия руководит войной в Ливии "на самом высоком уровне"

, 20:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Лента.ru

Эрдоган заявил, что Россия руководит войной в Ливии
глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, MOD Russia/via Globallookpress.com

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что министр обороны России Сергей Шойгу и частная военная компания (ЧВК) Вагнера руководят войной в Ливии. Данную информацию сегодня предоставили журналисты.

Турецкий лидер сообщил представителям СМИ о некой фотографии, на которой в одном помещении якобы запечатлены глава Минобороны России Сергей Шойгу, начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар и руководитель "ЧВК Вагнера".

"Сейчас Россия руководит войной в Ливии на самом высоком уровне", – подчеркнул Эрдоган.

ЕТ

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