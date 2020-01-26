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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Миссия ООН сообщает о продолжающихся поставках оружия в Ливию

, 12:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Миссия ООН сообщает о продолжающихся поставках оружия в Ливию
Фото: Pixabay

Миссия ООН сообщила о продолжении поставок оружия в Ливию, несмотря на эмбарго, которое согласовали участники международной конференции по Ливии в Берлине 19 января.

В заявлении миссии говорится, что перемирию угрожают продолжающийся переход иностранных боевиков, передача оружия, боеприпасов и передовых систем сторонам конфликта в Ливии.

В сообщении также отмечается, что среди поставщиков оружия в Ливию есть и те страны, которые участвовали в Берлинской конференции.

По данным миссии, за последние десять дней передача оружия, бронетехники, а также переброска бойцов и советников были замечены как на западе, так и на востоке страны. Все это может привести к очередной эскалации боевых действий.

ДВа

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