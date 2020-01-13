Московские переговоры по перемирию в Ливии закончились без подписания соглашения

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13 января 2020, 18:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Pixabay

Переговоры министров иностранных дел и обороны России и Турции с представителями противоборствующих сторон Ливии продолжались более шести часов, однако соглашение так и не было подписано.

В Ливии объявили общую мобилизацию

Возможность подписания соглашения о перемирии между правительством национального согласия Ливии Файеза Сарраджа и главой Ливийской национальной армии маршалом Халифой Хафтаром была основной темой переговорного процесса, в котором, помимо России и Турции, приняли участие и оба ливийских политика.

Консультации по ливийскому урегулированию начались в Москве утром 13 января – министры иностранных дел и обороны России и Турции встретились в формате «2+2». Затем делегации провели переговоры друг с другом в формате отдельных встреч.