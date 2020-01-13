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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Политика 13+

Московские переговоры по перемирию в Ливии закончились без подписания соглашения

, 18:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Московские переговоры по перемирию в Ливии закончились без подписания соглашения
Фото: Pixabay

Переговоры министров иностранных дел и обороны России и Турции с представителями противоборствующих сторон Ливии продолжались более шести часов, однако соглашение так и не было подписано.

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Возможность подписания соглашения о перемирии между правительством национального согласия Ливии Файеза Сарраджа и главой Ливийской национальной армии маршалом Халифой Хафтаром была основной темой переговорного процесса, в котором, помимо России и Турции, приняли участие и оба ливийских политика.

Консультации по ливийскому урегулированию начались в Москве утром 13 января –  министры иностранных дел и обороны России и Турции встретились в формате «2+2». Затем делегации провели переговоры друг с другом в формате отдельных встреч.

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