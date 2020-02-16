В МИД РФ ответили на обвинения Эрдогана о роли России в ливийском конфликте

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16 февраля 2020, 08:25 [ «Аргументы Недели» ]

MFA Russia, globallookpress.com

Обвинения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в том, что Россия управляет конфликтом в Ливии, ошибочно и абсолютно не соответствует действительности. Турецкий президент заявил, что Россия руководит войной в Ливии "на самом высоком уровне".

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов, комментируя заявление Эрдогана, сказал: "Думаю, что это абсолютно не соответствует действительности и реальному положению дел в стране. Не знаю, откуда он это взял, откуда у него такая информация, такие дефиниции".

Эрдоган обвинил Россию в управлении конфликтом в Ливии на основе некой фотографии, на которой якобы "высшие военные чиновники" находятся в одном помещении с командующим Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром и "руководителем" ЧВК "Вагнер".