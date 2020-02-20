Зеленский назначил судимого за аферу спецназовца представителем Украины в Минске

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20 февраля 2020, 16:46 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

назначенный представителем Украины в контактной группе в Минске на фото из социальных сетей

Президент Украины решил насмешить мировое сообщество новой политической шуткой. Зеленский назначил представителем Украины на переговорах в Минске бывшего сотрудника СБУ Геннадия Кузнецов. Он был судим за аферу.

Указ о назначении Геннадия Кузнецова был опубликован 11 февраля 2020 года. Целую неделю на него не обращали особого внимания. Только теперь вскрылось, кого же все-таки в реальности назначил Зеленский.

«Думаю, руководители Нормандской четверки по достоинству оценят это назначение и уровень компетентности президента Украины. Похоже, Зеленский решил окончательно превратить Украину в филиал студии Квартал-95», — публично заявил один из депутатов Верховной Рады Ренат Кузьмин. Он пояснил свои сомнения знакомством с биографией назначенца в Минск: «Публикую копию, мягко говоря, "странного" приговора. Почему странного? Потому, что статья, по которой признавший свою вину "герой-спецназовец" был осуждён, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет, а суд по непонятным пока причинам приговорил подсудимого к штрафу. Да и окончательная квалификация преступления вызывает больше вопросов, чем ответов».

Депутат обнародовал приговор одного из киевских судов. Снимки прикреплены к публикации парламентария.

Украинские СМИ ранее заявляли, что назначенный Зеленским представитель Украины Геннадий Кузнецов является главой центра специальных операций СБУ.

Новые подробности назначения отчасти раскрывают причину поведения официального Киева, когда речь заходит о Донбассе. Некоторое время назад Кремль ловил Киев на подтасовке подробностей разговора Путина и Зеленского. А кроме того украинские власти пытались подделать перевод коммюнике, однако опрофанились с этим.