Все новости >>

//Политика 13+

Кремль тонко потролил Зеленского

, 19:49 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: пресс-служба Кремля

Кремль тонко потролил Зеленского
фото Зеленского из социальных сетей

Пресс-служба Президента РФ поиронизировала над украинскими коллегами. Кремль опубликовал встречный релиз о телефонном разговоре Зеленского и Путина. Оказалось, Киев многое не договаривает.

О телефонном разговоре у Зеленского написали крайне скупо. Там сообщили лишь, что проведен сам разговор, что стороны обсуждали грядущий саммит «нормандской четверки».

«Отдельно Владимир Зеленский и Владимир Путин акцентировали внимание на процессе освобождения удерживаемых украинских граждан, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в Российской Федерации», — сообщила пресс-служба Зеленского: «Стороны согласились с необходимостью активизировать работу на уровне Трехсторонней контактной группы в Минске для реализации достигнутых договоренностей».

Пресс-служба Зеленского опрофанилась. Ближе к вечеру с встречным релизом выступил Кремль. В новом сообщении, уточняется — первым позвонил Зеленский. А помимо саммита и Минска, лидеры говорили о вольных трактовках истории, которые звучат в Киеве.

«В контексте предстоящего 75-летия Великой Победы с российской стороны подчёркнут вклад всех народов СССР в разгром нацистской Германии и указано на недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны», — сообщила пресс-служба Владимира Путина.

На искажении исторической правды Зеленский начал попадаться в последнее время. Ранее он обвинял Советский Союз в Холокосте и приписывал Украине освобождение Освенцима. А сегодня президент Украины оконфузился на мемориале воинам-интернационалистам. Он почтил память граждан Украины, которые погибли в Афганистане. На самом деле, там погибли советские граждане, а Украина во времена афганской войны входила в состав СССР. Отдельных и собственных граждан у Киева тогда еще не было.

//картина дня

В мире

Турчинов рассказал об отказе США помочь Украине во время «нападения России»

Турчинов рассказал об отказе США помочь Украине во время «нападения России»

Соединенные Штаты, выступившие гарантами безопасности Украины по Будапештскому меморандуму, обманули Украину. Такое заявление сделал некоторое время назад Александр Турчинов, киевский политик.

В ходе заседания Совбеза ООН представитель делегации от России Мария Заболоцкая ответила на обвинения со стороны Грузии. Она напомнила Тбилиси о преступлениях, совершенных при Саакашвили.

В ходе заседания Совбеза ООН представитель делегации от России Мария Заболоцкая ответила на обвинения со стороны Грузии…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Бывшего футболиста Александра Кержакова могут лишить возможности управлять автомобилем из-за миллионных долгов по алиментам. Кержаков не может решить вопрос по алиментам…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Телеведущие программы «Давай поженимся» оценили сюрприз 39-летней невесты, которая приготовила для жениха танец с Пуделем. Отмечается, что Роза Сябитова и Василиса…

Ангелина Вовк перед днем святого Валентина побывала в Грибоедовском ЗАГСе Москвы вместе со своим возлюбленным Михаилом Куницыным. Сердце 77-летней Вовк трепетало. Подали…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Северной Осетии подозреваемый в убийстве жены бывший прокурор Игорь Чельдиев написал явку с повинной после обнаружения на участке около его дома тела Ирины Боженко…

//новости ан

Телеведущая и блогер Алёна Водонавева серьёзно рассердила россиян своим высказыванием о рождаемости в стране и помощи семьям, в частности о маткапитале. Бывшую звезду…