Кремль тонко потролил Зеленского

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14 февраля 2020, 19:49 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: пресс-служба Кремля

фото Зеленского из социальных сетей

Пресс-служба Президента РФ поиронизировала над украинскими коллегами. Кремль опубликовал встречный релиз о телефонном разговоре Зеленского и Путина. Оказалось, Киев многое не договаривает.

О телефонном разговоре у Зеленского написали крайне скупо. Там сообщили лишь, что проведен сам разговор, что стороны обсуждали грядущий саммит «нормандской четверки».

«Отдельно Владимир Зеленский и Владимир Путин акцентировали внимание на процессе освобождения удерживаемых украинских граждан, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в Российской Федерации», — сообщила пресс-служба Зеленского: «Стороны согласились с необходимостью активизировать работу на уровне Трехсторонней контактной группы в Минске для реализации достигнутых договоренностей».

Пресс-служба Зеленского опрофанилась. Ближе к вечеру с встречным релизом выступил Кремль. В новом сообщении, уточняется — первым позвонил Зеленский. А помимо саммита и Минска, лидеры говорили о вольных трактовках истории, которые звучат в Киеве.

«В контексте предстоящего 75-летия Великой Победы с российской стороны подчёркнут вклад всех народов СССР в разгром нацистской Германии и указано на недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны», — сообщила пресс-служба Владимира Путина.

На искажении исторической правды Зеленский начал попадаться в последнее время. Ранее он обвинял Советский Союз в Холокосте и приписывал Украине освобождение Освенцима. А сегодня президент Украины оконфузился на мемориале воинам-интернационалистам. Он почтил память граждан Украины, которые погибли в Афганистане. На самом деле, там погибли советские граждане, а Украина во времена афганской войны входила в состав СССР. Отдельных и собственных граждан у Киева тогда еще не было.