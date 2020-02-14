Президент Украины опрофанился с заявлениями, приуроченными к дню памяти погибших воинов-афганцев. Пресс-служба Зеленского сообщила, что он почтил память граждан Украины. Украины во времена войны в Афганистане не существовало. Граждане этой страны там не погибали.
Подобные заявления относятся к разряду политической глупости. У Зеленского заявили о том, что президент Украины почтил память граждан страны, несуществовавшей во времена афганской войны.
«Глава государства принял участие в памятной церемонии, состоявшейся у Мемориального комплекса гражданам Украины, погибшим в Афганистане», — сообщается у Зеленского.
Война в Афганистане закончилась в 1989 году. Современная Украина появилась в 1991 году. Во время окончания той войны Киев был столицей Украинской советской социалистической республики.
Участником конфликта был Советский Союз, и там погибли советские граждане. Почтение памяти граждан Украины на мероприятиях, посвященных памяти советским воинам-афганцам, выглядит кощунственно неприличным. Именно украинские граждане в Афганистане могли погибнуть совсем при других обстоятельствах.
Зеленский уже становился центром скандала после ряда неоднозначных заявлений с сомнительными трактовками исторических событий. Он пытался обвинить Советский Союз в появлении Освенцима.