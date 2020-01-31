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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Горбачев отреагировал на заявление Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой

, 17:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Горбачев отреагировал на заявление Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой
Михаил Горбачев, Pravda Komsomolskaya/Russian Look
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал слова главы Украины Владимира Зеленского, который заявил о вине Советского Союза в развязывании Второй мировой войны.
 
Горбачев назвал высказывание Зеленского "крайне странным и просто поразительным". Политик задался вопросом, чьим интересам служат такие слова. Он также указал на то, что политики и историки, говоящие подобное, оскорбляют память всех отдавших жизнь ради победы над фашизмом.
 
Бывший советский лидер добавил, что накануне 75-летия Победы во Второй мировой войне лучшим ответом на вышеуказанные действия будет воздать должное тем, кто вынес все тяготы и страдания, избавив человечество от этой "чумы".
ЕТ

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