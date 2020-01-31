Пушков поразмышлял о

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31 января 2020, 20:53 [ «Аргументы Недели» ]

Российский сенатор Алексей Пушков, фото: globallookpress.com

Российский сенатор, председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал скандальные заявления главы Украины Владимира Зеленского на мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения Освенцима.

Пушков заявил, что, исходя из слов Владимира Зеленского, Киев должен признать незаконность нахождения Западной Украины в составе Незалежной и передать эти территории Польше. Так сенатор прокомментировал заявление украинского политика, сделанное в Варшаве.

"Если бы Зеленский осознал, что именно он заявил в Варшаве, то сообразил бы: теперь Киев должен признать незаконность нахождения Западной Украины в составе его страны. И передать ее Польше. Таким образом, говоря языком премьера Гончарука, вакуум в голове Зеленского не ограничен экономикой", - написал сенатор на своей странице в сервисе микроблогов в Twitter.

Напомним, ранее премьер Украины Гончарук оскандалился, рассказав о "пустоте" и "тумане" в голове Зеленского: в разговоре Гончарука с другими представителями высшей власти премьер-министр порассуждал об уровне понимания Владимиром Зеленским экономики.