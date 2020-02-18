Зеленский не может узнать, кто

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18 февраля 2020, 18:36 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Зеленский и Гончарук на видео пресс-службы президента Украины

Украинские спецслужбы не могут выяснить, кто записал секретные переговоры главы украинского кабмина Алексея Гончарука. Зеленский дал это поручение месяц назад. Срок для поисков он ограничил пределами двух недель. СБУ возбудило уголовное дело. Однако найти причастных не получается.



Слив аудиозаписи секретного совещания премьер-министра Украины Алексея Гончарука стал резонансным. Скандал был назван «пленками Гончарука». Он чуть не привел к разгону кабмина. Однако Зеленский от этого отказался.

Сразу после этого президент Украины поручил найти причастных к тому, кто записал происходившее на закрытом совещании премьер-министра. СБУ возбудила уголовное дело.

«Не получал результатов», — пояснил Зеленский журналистам, которые спросили есть ли подвижки в расследовании.

На поиски виновных Зеленский дал 2 недели. Прошел уже месяц.