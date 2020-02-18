Верховная Рада подделала заявление своего замглавы в пользу майдана

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18 февраля 2020, 16:38 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: Верховная Рада

Владимир Зеленский на скриншоте youtube-видео

Украинский парламент попался на фальсификации публичного заявления. На сайте Верховной Рады Украины появилось информационное сообщение. В нем приводятся слова заместителя председателя. Однако они перевраны в пользу активистов майдана.

На сайте Верховной Рады опубликовано информационное сообщение. В нем сообщается, что депутаты почтили память участников майдана.

«Председательствующий предоставил слово первому заместителю председателя Верховной Рады Украины Руслану Стефанчуку, который напомнил, что в эти дни отмечается очередная годовщина со дня событий революции достоинства», — сообщила пресс-служба украинского парламента: «Депутаты минутой молчания почтили память всех погибших героев революции достоинства и всех украинцев, которые погибли за Украину, защищая ее независимость и суверенитет».

На самом деле Стефанчук предложил помянуть, просто, всех погибших на майдане. В их число входят и случайные люди, и сотрудники правоохранительных органов.

«У меня есть предложение, давайте вспомним всех погибших на Майдане минутой молчания», — это дословный текст замглавы Верховной Рады.

Убивший Украину майдан стал священной коровой для официального Киева. Ранее взвешенное мнение высказал беглый президент Украины Виктор Янукович.

А ведь всего этого могло не быть. Бывший премьер-министр Украины рассказал, почему был допущен майдан.