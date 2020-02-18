Экс-президент Украины обратился к согражданам в годовщину Майдана

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18 февраля 2020, 15:31 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: kremlin.ru

Адвокат экс-президента Украины опубликовал на своей странице Facebook обращение бывшего украинского лидера по случаю шестой годовщины гибели людей во время массовых беспорядков на Майдане Незалежности.

Адвокат Виталий Сердюк сопроводил обращение хештэгом #справаМайдану. В своем обращении четвертый президент Украины Виктор Янукович говорит, что Майдан даже спустя шесть лет продолжает разделять страну.

«Радикалы присвоили себе монополию на правду и навязывают всему обществу свою версию современной истории Украины. Восхваление убийц и преступников, показательные судебные процессы над несогласными стали нормой жизни», – говорится, в частности, в обращении.

Янукович считает, что приход к власти Владимира Зеленского может изменить к лучшему будущее Украины. Он написал, что «первые шаги В. Зеленского дают надежду на мир, справедливость и установление стабильности в стране».