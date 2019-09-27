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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Политика 13+

Лукашенко рассказал о кулуарных разговорах с Януковичем

, 14:16 [ «Аргументы Недели», ]

на скриншоте youtube-видео встреча Лукашенко и Януковича в 2013 году
на скриншоте youtube-видео встреча Лукашенко и Януковича в 2013 году

Украина для бывшего президента этой страны Виктора Януковича была всем. Такими словами охарактеризовал свергнутого украинского лидера президент Белоруссии. Заявление прозвучало в ходе встречи политика с журналистами украинских СМИ. Он говорил откровенно: и хвалил, и журил бывшего коллегу. И рассказал, что происходило в президентских кулуарах накануне госпереворота в Киеве.

Янукович не был предателем Украины, он не занимал пророссийскую позицию. Такое мнение у Александра Лукашенко сложилось в ходе общения с Виктором Януковичем.

«Он не был антиукраинским человеком. Где-то нерешительным, где-то еще что-то», — пояснил белорусский лидер, а потом рассказал, что происходило в президентских кулуарах: «Трещина между Украиной и Россией появилась при Януковиче, когда резко подскочила цена на газ. До $220, по-моему. И у меня был с ним разговор. Он очень обиделся тогда на Россию. И мне говорит: "Слушай, Саша, ну почему они по отношению к нам так поступили?" Вот это была не первая, но значительная уже трещина, когда была обида очень серьезная. Может, это его и подтолкнуло к резкому движению на Запад, к ЕС, и подписанию соответствующих соглашений. Потом отступили, начали куролесить. А тут воспользовались ситуацией».

Самого Януковича Лукашенко назвал хорошим человеком, который допустил массу ошибок. Беглый украинские президент чересчур сильно доверял людям. Результатом ошибок стало его свержение.

После побега Виктора Януковича из Украины, по словам президента Белоруссии, они неоднократно беседовали по телефону. Преимущественно эти разговоры носили личный характер.

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