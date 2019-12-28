Бывший премьер Украины рассказал, почему не предотвратили Майдан

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28 декабря 2019, 12:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

Фото: pixabay.com

Экс-премьер Украины Николай Азаров рассказал, почему ему не удалось предотвратить майдан в конце 2013 года. По его словам, власть находилась «на позиции закона».

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Азаров заявил, что организаторами протестных акций в Киеве были депутаты, имеющие неприкосновенность, а потому для их ареста пришлось бы согласовывать с Верховной Радой. «На Западе подняли бы вой. Как только мы бы это сделали, мы бы сразу стали для всех самыми настоящими «узурпаторами». Мы старались действовать в рамках закона», - объяснил он.

Азаров признался, что был сторонником жесткой линии и настаивал на принятии мер по предотвращению госпереворота.