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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Бывший премьер Украины рассказал, почему не предотвратили Майдан

, 12:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

Бывший премьер Украины рассказал, почему не предотвратили Майдан
Фото: pixabay.com

Экс-премьер Украины Николай Азаров рассказал, почему ему не удалось предотвратить майдан в конце 2013 года. По его словам, власть находилась «на позиции закона».

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Азаров заявил, что организаторами протестных акций в Киеве были депутаты, имеющие неприкосновенность, а потому для их ареста пришлось бы согласовывать с Верховной Радой. «На Западе подняли бы вой. Как только мы бы это сделали, мы бы сразу стали для всех самыми настоящими «узурпаторами». Мы старались действовать в рамках закона», - объяснил он.

Азаров признался, что был сторонником жесткой линии и настаивал на принятии мер по предотвращению госпереворота.

АБ

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