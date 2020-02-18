Что все-таки произошло на Донбассе, с чем разбирается Кремль

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18 февраля 2020, 15:51 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

донбасское фото автора

Кремль выясняет, что произошло на Донбассе. Там резко обострилась обстановка. Украина обвинила армейцев ЛНР в нарушении Минских соглашений. Корреспондент АН выяснял, что же все-таки там произошло.

На самом деле, это была попытка официального Киева сорвать результаты Мюнхена. Накануне там прошла конференция по безопасности. Ее результаты вызвали на Украине истерику.

Украинская версия выглядит следующим образом. Армейцы ЛНР пошли в наступление и понесли потери. Зеленский назвал произошедшее провокацией.

«Сегодня утром они атаковали позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотокшивское, Орехово, Крымское, хутора Свободный», — заявил президент Украины.

На самом деле, это была провокация как раз украинской стороны. Накануне на Донбасс прибыла группа зарубежных журналистов. На передовую прибыли съемочные группы немецкого канала Deutsche welle, французского агентства Agence France-Press. Кроме того, в группу были включены сотрудники украинского телеканала ICTV.

Специально под журналистов были инициированы обстрелы. Массированному удару подвергся сначала Донецк. Официально было заявлено о прилетах пяти мин калибра 82 миллиметра. На самом деле, снарядов было гораздо больше. ВСУ использовали более крупный калибр. По Донецку были выпущены снаряды вплоть до калибра 152 миллиметра.

Киев ждал, что Донбасс ответит на эту бомбардировку. Но донецкие армейцы мужественно сдержали удар. Отвечать никто не стал. После срыва провокационного плана в Донецке, Украина повторила свою операцию на луганском направлении.

Эта выходка Киеву понадобилась для того, чтобы повлиять на результаты конференции по безопасности в Мюнхене. По ее результатам был принят план, который ужесточает контроль ситуации со стороны Европы. Это очень не понравилось украинским властям.