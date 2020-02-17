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В Мюнхене не сработал украинский шантаж по Донбассу

, 18:09 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

В Мюнхене не сработал украинский шантаж по Донбассу
Владимир Зеленский на фото Globalluckpress/ Danil Shamkin

План Европы по решению конфликта на Донбассе утвержден. Этому активно пыталась противодействовать официальный Киев. Поначалу даже показалось, что украинские власти сумели продавить истерикой. Намек на победу украинских властей оказался лишь техническим сбоем.

Истерику на Украине вызвал итог Мюнхенской конференции по безопасности. Там утвердили 12 пунктов, согласно которым Европа ужесточала контроль за соблюдением минских соглашений. Кроме того, в резюме говорилось о начале отмены антироссийских санкций.

Украинская делегация выступила резко против предложенных итогов. Финальный документ был раскритикован сразу же после публикации. А потом он неожиданно пропал.

Исчезновение «12 пунктов Мюнхена» в Киеве восприняли, как победу. Это было названо результатом требований украинской делегации. А спустя некоторое время документ снова появился.

Мюнхенская конференция стала триумфом недотепости Зеленского. В СМИ даже заговорили о публичном унижении президента Украины.

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