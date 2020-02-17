Лавров: Франция проявляет геополитическую прозорливость и настрой на диалог

//Общество 13+

17 февраля 2020, 22:38 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт МИД РФ

Со стороны Франции есть предложения, адресованные России по части европейской безопасности. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил журналистам по окончании Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности.

«Я бы сказал, Франция проявляет настоящую политическую и геополитическую прозорливость, прагматизм и настрой на диалог. Это прозвучало при всех оговорках, которые делал президент Франции Макрон относительно своего отношения к санкциям и к России как таковой. Он призвал принять реальность. Россия существует и влияет на многие процессы, которые происходят в мире. Тем более, что Россия существует прямо бок о бок с Европой.», – сказал Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства России также отметил, что «нам бы очень хотелось, чтобы те мысли, которые президент Франции высказывает уже не первый раз, «проникли в голову НАТО, чтобы можно было понять, насколько она больна или здорова».

«Конференция на 99 процентов свелась к разговору о том, кто виноват и кто «круче» изложит свои претензии к остальным – будь то европейцам, Китаю или России. Конечно, на этом фоне выступление президента Франции было абсолютно здравым, трезвым, нацеленным на поиск решений, а не на попытки искать виноватых и тем самым оправдывать свое безделье и бездейственность», – заявил Лавров.