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Лавров: "Наши натовские коллеги, когда заявляют, что готовы к диалогу с Россией, лукавят"

, 16:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Лавров:
Фото: pixabay.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что хотел бы, чтобы в НАТО прислушались к точке зрения Макрона относительно РФ, "чтобы можно было понять, насколько она действительно больна или здорова".

Дипломат отметил, что хоть в НАТО часто говорят о готовности построения диалога с Россией, на деле каждый раз страна получает лишь ультиматумы и претензии, в том числе по Украине.

"В этих условиях нам, конечно, очень хотелось бы, чтобы те мысли, которые президент Макрон высказывает уже не первый раз, проникли в голову НАТО, чтобы можно было понять, насколько она действительно больна или здорова", - сказал Лавров.

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