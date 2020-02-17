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17 февраля 2020, 16:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что хотел бы, чтобы в НАТО прислушались к точке зрения Макрона относительно РФ, "чтобы можно было понять, насколько она действительно больна или здорова".

Дипломат отметил, что хоть в НАТО часто говорят о готовности построения диалога с Россией, на деле каждый раз страна получает лишь ультиматумы и претензии, в том числе по Украине.

"В этих условиях нам, конечно, очень хотелось бы, чтобы те мысли, которые президент Макрон высказывает уже не первый раз, проникли в голову НАТО, чтобы можно было понять, насколько она действительно больна или здорова", - сказал Лавров.