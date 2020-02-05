Националисты обещают «блокаду» Рады

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5 февраля 2020, 21:01 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Владимир Зеленский Globalluckpress/ Danil Shamkin

Украинские националисты анонсировали новый митинг. Он пройдет в четверг у здания Верховной Рады.

Поводом для объявленной акции станет рассмотрение закона о земле. Официальный Киев планирует земельную реформу, которая предполагает продажу земли.

«Наше основное требование — продлить мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения», — заявили организаторы акции: «В нынешнем виде законопроекта присутствуют только нечеткие и недоработанные ограничения на участие иностранцев в составе компаний, которые смогут покупать землю в Украине».

Этот проект уже получил скандальную известность. Он спровоцировал ряд митингов. Украинские фермеры даже блокировали границу.

На земельной реформе украинские политики сейчас получают хороший профит. Эксперты утверждают, что в нынешнем виде реформа убьет сельское хозяйство на Украине. Земля будет распродана крупными латифундистами, преимущественно из Европы и США.