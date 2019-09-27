Земельная реформа Зеленского

//Жаркое из блогов 13+

27 сентября 2019, 13:03 [ «Аргументы Недели» ]

И только считающий себя хитрее всех сельский дурачок Сашко Охрименко может бредить: «Продажа земли — это хорошо. Люди получат право свободно распоряжаться своим имуществом».

Однако на этот лепет никто не ведётся. Потому что эти люди уже почти тридцать лет живут в «незалежной Украине» и прекрасно знают, что для людей там никогда и ничего не делается. Они помнят и «ваучерную приватизацию», и многочисленные другие кидалова граждан.

Потому что «рынок земли» на Украине — это внеэкономическая категория: юридическая и экзистенциальная. Все прекрасно понимают, что они владеют землёй ровно до того момента, пока не могут её «продать». А как только смогут её «продать», так сразу же её и лишатся.

Потому что на следующий же день после разрешения свободной продажи земли по всей Украине поедут банды вооружённых «патриотов», уговаривающие владельцев земли её «продать». Как в старом фильме про Робокопа, где было шоу «Я бы купил это за доллар».

Многие страны ведь уже это проходили. Начиная с тех же Соединённых Штатов Америки, где в конце девятнадцатого столетия банки и железные дороги подобным образом скупали земли за бесценок. Все эти Джесси Джеймсы и Санденс Киды — это на самом деле восставшие против произвола банков крестьяне, фермеры, которых лишали земли. Но какими бы они крутыми ни были, их всех в конце концов убивали наёмные убийцы из «пинкертонов», легализованных/лицензированных киллеров.

Технология, отработанная столетиями. «Слышь, продай! Или хуже будет».

Опять же, все разговоры про «землю смогут покупать только резиденты и зарегистрированные на Украине компании» — они для лохов. Равно как и слова Зеленского про «ни китайцам, ни арабам, ни инопланетянам». Потому что, например, зарегистрированная на Украине аграрная компания «Мрия» уже на 100% принадлежит саудитам. Вопросы?

Результаты введения свободной продажи земли можно увидеть, например, в той же Прибалтике. Где порядка 90% земли уже давно принадлежит скандинавским банкам. Но там хотя бы было некое подобие законности, поэтому банкам понадобилось несколько лет на реализацию мошеннических схем по загону крестьян в долговую кабалу. Сначала запихнуть крестьян в кредиты, затем накрутить проценты по этим кредитам, затем вынудить продать землю за бесценок в счёт долга.

На Украине никто не будет так долго ждать и заморачиваться. Всё будет гораздо проще. Просто банды вооружённых славаукраинцев будут проезжаться по списку, используя весь арсенал «убеждения» из девяностых. И искать защиты от этих банд у государства будет бесполезно. Потому что они же «патриоты», а ты — «сепарська пыка».

Вы можете вспомнить хоть один случай, когда Аваков становился на сторону отдельных людей в их конфликтах против «патриотов»? И я не могу. Он скорее уволит своих собственных подчинённых полицейских, если они «обидят сиротинушек». Поэтому полиция в процесс отъёма земли вообще вмешиваться не будет. Именно для этой цели, для крышевания банд «патриотов», Авакова и оставили. И он радостно поучаствует в переделе земли «за долю малую».

Рынок земли, чисто теоретически, можно было бы ввести в правовом государстве, где действует верховенство права, работают законы и полиция (вместе с прочими силовиками) исполняет свои обязанности, защищая каждого гражданина. Но не на постмайданной Украине, где царствует бандитский беспредел и где Коломойский в прямом эфире телеканала «Украина» чуть ли не объявляет войну Ахметову и ведёт разборки по понятиям «за бабки».

Кстати, по понятиям он в данном случае прав, хе-хе. Но это на самом деле ничего не значит, потому что против него такие же беспредельщики, как и он сам.

В Киеве рассчитывают, что с помощью продажи земли смогут пополнить бюджет и заработать. На самом деле это только вызовет взрывной рост преступности, связанной с насильственным отъёмом собственности.

Ни о каких 12–15 миллиардов долларов, о которых грезят в правительстве Зеленского, не может идти и речи. Всё будет дешево и кроваво.

Потому что нанять банду отморозков на Украине нынче гораздо дешевле, чем платить справедливую цену за земельный участок. И никто не придёт на помощь, некому приходить — полиция Авакова на стороне бандитов.

Собственно, данные соцопросов доказывают, что это прекрасно понимает подавляющее большинство населения. Именно поэтому и нового премьер-министра (никак не запомню, как его) с его «инициативами» на днях освистали аграрии.

Открытие рынка земли сельскохозяйственного назначения — это не только сдача стратегических ресурсов, но и очередная кровавая вакханалия.

Александр Роджерс

Источник: https://www.liveinternet.ru/users/moskit_off/post460907046/