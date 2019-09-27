Все новости >>

Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Жаркое из блогов 13+

Земельная реформа Зеленского

Всё будет дёшево и кроваво

, 13:03 [ «Аргументы Недели» ]

И только считающий себя хитрее всех сельский дурачок Сашко Охрименко может бредить: «Продажа земли — это хорошо. Люди получат право свободно распоряжаться своим имуществом».

Однако на этот лепет никто не ведётся. Потому что эти люди уже почти тридцать лет живут в «незалежной Украине» и прекрасно знают, что для людей там никогда и ничего не делается. Они помнят и «ваучерную приватизацию», и многочисленные другие кидалова граждан.

Потому что «рынок земли» на Украине — это внеэкономическая категория: юридическая и экзистенциальная. Все прекрасно понимают, что они владеют землёй ровно до того момента, пока не могут её «продать». А как только смогут её «продать», так сразу же её и лишатся.

Потому что на следующий же день после разрешения свободной продажи земли по всей Украине поедут банды вооружённых «патриотов», уговаривающие владельцев земли её «продать». Как в старом фильме про Робокопа, где было шоу «Я бы купил это за доллар».

Многие страны ведь уже это проходили. Начиная с тех же Соединённых Штатов Америки, где в конце девятнадцатого столетия банки и железные дороги подобным образом скупали земли за бесценок. Все эти Джесси Джеймсы и Санденс Киды — это на самом деле восставшие против произвола банков крестьяне, фермеры, которых лишали земли. Но какими бы они крутыми ни были, их всех в конце концов убивали наёмные убийцы из «пинкертонов», легализованных/лицензированных киллеров.

Технология, отработанная столетиями. «Слышь, продай! Или хуже будет».
Опять же, все разговоры про «землю смогут покупать только резиденты и зарегистрированные на Украине компании» — они для лохов. Равно как и слова Зеленского про «ни китайцам, ни арабам, ни инопланетянам». Потому что, например, зарегистрированная на Украине аграрная компания «Мрия» уже на 100% принадлежит саудитам. Вопросы?

Результаты введения свободной продажи земли можно увидеть, например, в той же Прибалтике. Где порядка 90% земли уже давно принадлежит скандинавским банкам. Но там хотя бы было некое подобие законности, поэтому банкам понадобилось несколько лет на реализацию мошеннических схем по загону крестьян в долговую кабалу. Сначала запихнуть крестьян в кредиты, затем накрутить проценты по этим кредитам, затем вынудить продать землю за бесценок в счёт долга.

На Украине никто не будет так долго ждать и заморачиваться. Всё будет гораздо проще. Просто банды вооружённых славаукраинцев будут проезжаться по списку, используя весь арсенал «убеждения» из девяностых. И искать защиты от этих банд у государства будет бесполезно. Потому что они же «патриоты», а ты — «сепарська пыка».

Вы можете вспомнить хоть один случай, когда Аваков становился на сторону отдельных людей в их конфликтах против «патриотов»? И я не могу. Он скорее уволит своих собственных подчинённых полицейских, если они «обидят сиротинушек». Поэтому полиция в процесс отъёма земли вообще вмешиваться не будет. Именно для этой цели, для крышевания банд «патриотов», Авакова и оставили. И он радостно поучаствует в переделе земли «за долю малую».

Рынок земли, чисто теоретически, можно было бы ввести в правовом государстве, где действует верховенство права, работают законы и полиция (вместе с прочими силовиками) исполняет свои обязанности, защищая каждого гражданина. Но не на постмайданной Украине, где царствует бандитский беспредел и где Коломойский в прямом эфире телеканала «Украина» чуть ли не объявляет войну Ахметову и ведёт разборки по понятиям «за бабки».
Кстати, по понятиям он в данном случае прав, хе-хе. Но это на самом деле ничего не значит, потому что против него такие же беспредельщики, как и он сам.

В Киеве рассчитывают, что с помощью продажи земли смогут пополнить бюджет и заработать. На самом деле это только вызовет взрывной рост преступности, связанной с насильственным отъёмом собственности.
Ни о каких 12–15 миллиардов долларов, о которых грезят в правительстве Зеленского, не может идти и речи. Всё будет дешево и кроваво.

Потому что нанять банду отморозков на Украине нынче гораздо дешевле, чем платить справедливую цену за земельный участок. И никто не придёт на помощь, некому приходить — полиция Авакова на стороне бандитов.
Собственно, данные соцопросов доказывают, что это прекрасно понимает подавляющее большинство населения. Именно поэтому и нового премьер-министра (никак не запомню, как его) с его «инициативами» на днях освистали аграрии.

Открытие рынка земли сельскохозяйственного назначения — это не только сдача стратегических ресурсов, но и очередная кровавая вакханалия.
Александр Роджерс

Источник: https://www.liveinternet.ru/users/moskit_off/post460907046/

 

Дас

//картина дня

В мире

Эксперт из МГУ раскрыл условие превращения Донбасса во второе Приднестровье

Эксперт из МГУ раскрыл условие превращения Донбасса во второе Приднестровье

Богдан Безпалько, эксперт из МГУ, рассказал, при каком условии Донбасс станет вторым Приднестровьем. С соответствующим заявлением аналитик выступил некоторое время назад в разговоре с представителями СМИ.

Адвокат президента Соединённых Штатов Руди Джулиани заявил, что нашёл прямые доказательства вмешательства Украины в американские выборы в США 2016 года и посоветовал никого не обвинять на "основании слухов".

Адвокат президента Соединённых Штатов Руди Джулиани заявил, что нашёл прямые доказательства вмешательства Украины…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Известный музыкант и лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров в стихотворной форме отреагировал на сообщение о запрете барбекю, курения и зажигания свечей на балконе…