Зеленский пообещал Эрдогану преследовать его оппозиционеров

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5 февраля 2020, 19:31 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Реджеп Эрдоган в ходе визита в Киев на фото Globallookpress/ Sergei Chuzavkov

Президент Украины попал в скандал. Украинские СМИ обвинили Зеленского в «продаже невинных людей за 50 миллионов долларов». Он пообещал турецкому лидеру разобраться с турецкими оппозиционерами, которые сбежали в Киев.

Обещание Эрдогану было дано в ходе его визита на Украину. Президент Турции прибыл в Киев накануне. Он тут же попал в скандал, потому что выкрикнул фашистскую речевку. Но об этом уже рассказывалось.

После публичных реверансов, Зеленский и Эрдоган политически уединились. Они долго общались за закрытыми дверями. Однако основные темы переговоров стали известны.

Сообщается, что президент Украины пообещал Эрдогану «лично заняться вопросом турецких оппозиционеров». В Киев когда-то сбежали гюленисты. Так называют последователей Фетхуллаха Гюлена.

«Мы долго говорили на эту тему, говорили очень подробно», — заявил Зеленский публично: «Я знаю, что этот вопрос уже был в повестке дня между Украиной и Турцией. Сегодня я получил очень подробные факты от президента Эрдогана, есть разные фамилии. Всю эту информацию я уже передал руководителю СБУ, который должен этим вопросом заниматься».

В списке Эрдогана перечислены десять фамилий. А СБУ поручено «разобраться» с учебными заведениями, которые на Украине открыты «гюленистами».

Вообще, Гюлен — это своеобразная копия Сороса. Турецкого проповедника поддерживает ЦРУ. Как и Сороса, Гюлена обвиняют в политическом проповедничестве.

С учетом поддержки Гюлена, которую ему оказывают Соединенные Штаты, непонятно, как Зеленский будет объясняться перед Вашингтоном. Возможно, нынешний президент Украины сделает также, как Порошенко, при котором были экстрадированы нескольких гюленистов.