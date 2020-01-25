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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Политика 13+

Сорос пригрозил миллиардом на борьбу с правительствами

, 19:35 [ «Аргументы Недели», , ] Источник: Bloomberg

Сорос пригрозил миллиардом на борьбу с правительствами
Джордж Сорос на фото Globallookpress/ Peter Foley

Одиозный финансист Джордж Сорос анонсировал создание всемирного университета. Судя по его словам, готовить там будут специалистов по госпереворотам.

Со своим заявлением Сорос выступил в Давосе, на Всемирном экономическом форуме. Предприниматель анонсировал создание Open Society University Network (OSUN). Это будет всемирная платформа. Там будут учить бороться с авторитарными правительствами.

В академическую площадку Сорос планирует вложить один миллиард долларов. Партнерами станут Центральный европейский университет и Бард-колледж (США).

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