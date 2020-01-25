Сорос пригрозил миллиардом на борьбу с правительствами

Одиозный финансист Джордж Сорос анонсировал создание всемирного университета. Судя по его словам, готовить там будут специалистов по госпереворотам.
Со своим заявлением Сорос выступил в Давосе, на Всемирном экономическом форуме. Предприниматель анонсировал создание Open Society University Network (OSUN). Это будет всемирная платформа. Там будут учить бороться с авторитарными правительствами.
В академическую площадку Сорос планирует вложить один миллиард долларов. Партнерами станут Центральный европейский университет и Бард-колледж (США).
Читайте также
В США назвали роль Сороса на Украине
Трамп засветил украинские уши Сороса