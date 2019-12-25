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25 декабря 2019, 15:44 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ] Источник: nymag.com

globallookpress.com/ Peter Foley

Личный адвокат президента США Руди Джулиани обвинил Джорджа Сороса во вмешательстве в политику США на Украине. Финансист пролоббировал назначение послов. А кроме того, он курирует политиков.

В самом Киеве интервью Руди Джулиани уже разобрали по косточкам. И хотя личный адвокат Дональда Трампа не назвал имен дипломатов, а просто назвал их число…

«Он поставил всех четверых послов там», — сказал Джулиани.

Украинские журналисты тут же припомнили Мари Йованович. Она была одним из последних послов Соединенных Штатов в Киеве.

Вообще, о политическом влиянии Джорджа Сороса на украинские власти известно уже хорошо. Ставленников этого финансиста в самом Киеве называют «соросята». Его демонизировали настолько, что само имя стало нарицательным.

В прежние времена у Сороса в Киеве была монополия на гранты. Махинации с ними стали поводом для намеков на коррупцию в фильме, который снял Руди Джулиани. Теперь потребители грантов стали разношерстыми. И формально с Соросом многие из них не связаны.

С одиозным финансистом связывают ряд политиков. К их числу относят не только группу депутатов в партии «Слуга народа», но и премьер-министра Алексея Гончарука. Кроме того, утверждается, что Сорос контролирует генерального прокурора Рябошапку и главу «Нафтогаза» Коболева.