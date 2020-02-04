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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Политика 13+

Эрдоган объяснился за фашистское приветствие, которое он крикнул в Киеве

, 19:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: youtube

Эрдоган объяснился за фашистское приветствие, которое он крикнул в Киеве
Эрдоган в Киеве на фото Globallookpress.com/ Sergei Chuzavkov

Президент Турции попал в скандал в Киеве. Он приветствовал почетный караул речевкой украинских националистов, которые служили в СС. Видео попало в интернет.

Скандал произошел в ходе официального визита Эрдогана на Украину. Турецкий лидер шествовал по красной дорожке в сопровождении украинского коллеги. По правую руку Эрдогана шествовал Зеленский. По левую — стоял почетный караул.

«Слава Украине!» — неожиданно выкрикнул Эрдоган, обернувшись к караулу. И тот ответил: «Героям слава!»

Эта диалогическая речевка, как пароль и отзыв, которыми в годы Второй Мировой войны обменивались украинские националисты. Они служили в СС. Поэтому подобное приветствие в культурном обществе считается фашистским.

«Это официальное приветствие на Украине», — объяснялся потом Эрдоган: «Разве Украина не свободная страна? Каждый президент, приезжая на Украину с официльным визитом, использует это приветствие».

Скорее всего, Эрдоган не знал, что его слова ассоциируются с фашизмом. С таким же успехом он мог выкрикнуть: «Heil Hitler!»

Накануне в Киев приезжал глава Госдепа США. Майк Помпео хоть и не лидер, а лишь глава американского ведомства, но на фашистском приветствии не попадался. Еще раньше туда приезжал белорусский лидер. Тот про «славу Украине» знает. Подобной выходки он себе не позволил.

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