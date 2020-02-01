Вашингтон лезет в Минск

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1 февраля 2020, 15:09 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: пресс-служба Лукашенко

встреча Лукашенко и Помпео на фото пресс-службы президента Белоруссии

Государственный секретарь США Майк Помпео прибыл в Белоруссию. Он уже встретился с Лукашенко. Встреча началась с шуток про диктатуру и про права человека.

Накануне госсекретарь пожимал руку Зеленскому. Они поговорили об инвестициях. Помпео интересовала глубокое проникновение шпиля американского бизнеса в физиологическую яму украинской экономикии. Зеленский пытался затащить Вашингтон на Донбасс.

Уже в субботу Помпео спускался с трапа самолета в Минске. Тут его встречал Александр Лукашенко. Он любит шутить про последнего диктатора Европы, коим его называют. Теперь тоже не удержался.

«У нас диктатура отличается тем, что все отдыхают в субботу и воскресенье, а президент работает», — заявил президент Белоруссии.

Помпео сделал вид, что ничего не понял и начал гнуть свою линию.

«Я надеюсь, что мы можем дальше развивать наши отношения в направлении инвестиций для того, чтобы Беларусь имела суверенитет и независимость», — сказал госсекретарь США: «Я так понимаю, это то, что вы хотите».

Они еще поговорили про права человека. Помпео обеспокоен их защитой. США всегда интересуют права человека в других странах. Когда-то Вашингтон возмущался, что Советский Союз не разрешает своим гражданам ездить за границу. В девяностые годы эти запреты отменились. Но тут уже сам Запад начал вводить ограничения на въезд.

Впрочем, это ремарка к самой встрече. После инвестиций и прав человека Помпео публично заявил, что ему без разницы, как выстраиваются отношения России и Белоруссии. Он хочет выстроить диалог Вашингтона с Минском. Зачем ему это надо, он не уточнил.

Судя по акценту, Вашингтон планирует продавить белорусского лидера кредитной заманухой. Сейчас для Минска это один из самых острых вопросов. Скорее всего, Помпео будет требовать от Белоруссии отказаться от союза с Россией. Эта тема стала достаточно острой в конце прошлого года. Москва и Минск обсуждают дорожные карты взаимной интеграции. Документы будут вот-вот подписаны. Но это «вот-вот» должно было состояться еще в декабре.