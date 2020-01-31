Зеленский хочет затащить США на Донбасс

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31 января 2020, 14:43 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: пресс-служба Зеленского

встреча Помео и Зеленского на фото пресс-службы президента Украины

Киев планирует подключить Вашингтон к конфликту на Донбассе. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский. Сегодня он провел переговоры с государственным секретарем США Майком Помпео. Тот накануне прилетел в Киев.

Визит Помпео проходит в рамках турне по постсоветскому пространству. Об этом уже рассказывалось. Накануне госсекретарь попал в небольшой скандал. Гаишники перекрыли трассу в районе аэропорта «Борисполь». Это спровоцировало пробку.

Впрочем, транспортные проблемы были вчера. Сегодня в Киеве Помпео об этом даже не напоминают. Он уже встретился с рядом украинских политических деятелей. Среди них значился и Зеленский. Когда закончились их переговоры, президент Украины и куратор официального Киева вышли к прессе.

«Сегодня я высказал надежду, что Соединенные Штаты Америки будут более активно привлечены к процессам урегулирования на Востоке Украины и деоккупации Крыма благодаря назначению по этим вопросам отдельного должностного лица из Государственного департамента», — заявил Зеленский.

Решение Вашингтона пока непонятно. Помпео был уклончив. Соединенные Штаты уже сейчас участвуют в конфликте на Донбассе. На Украине находятся американские инструкторы и советники, которые принимают участие в войне на Донбассе.