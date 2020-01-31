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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Политика 13+

Киевские гаишники парализовали трассу для кортежа Майка Помпео

, 13:08 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: twitter

Киевские гаишники парализовали трассу для кортежа Майка Помпео
перекрытие дороги для проезда кортежа Помпео на фото из социальных сетей

Появились фото перекрытия дороги для проезда кортежа госсекретаря США Майка Помпео. Их опубликовал один из тех, кто стоял в пробке, которая возникла в районе аэропорта «Борисполь».

Майк Помпео прибыл в Киев накануне. Эта поездка — в рамках турне по постсоветскому пространству. Она должна была состояться ранее. Однако ситуация в Иране заставила госсекретаря отложить выезд.

В настоящее время главный посол Вашингтона встречается с политическим истеблишментом Киева. Он уже пожал руку главе украинского МИД Вадиму Пристайко, а также главному по автокефалии — Епифанию.

Накануне приезд американского госсекретаря спровоцировал обострение ситуации на дорогах. Чтобы пропустить его кортеж, киевские гаишники перекрыли подъезды к аэропорту «Борисполь».

«На выезде в Борисполь со стороны Киева перекрыли трассу», — сообщил один из «пострадавших» от перекрытия трассы: «Аккурат под мостом развязки, ведущей из аэропорта. Полицейские мало что объясняют, говорят "еще 5 минут". Кортежи снова вернулись?»

Сколько времени пришлось стоять в пробке не сообщается. Украинцы достаточно терпимо отнеслись к прилету американца. В сети были опубликованы фото перекрытия дороги. Комментарии к ним больше носили саркастический характер.

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