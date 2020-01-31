Киевские гаишники парализовали трассу для кортежа Майка Помпео

Появились фото перекрытия дороги для проезда кортежа госсекретаря США Майка Помпео. Их опубликовал один из тех, кто стоял в пробке, которая возникла в районе аэропорта «Борисполь».
Майк Помпео прибыл в Киев накануне. Эта поездка — в рамках турне по постсоветскому пространству. Она должна была состояться ранее. Однако ситуация в Иране заставила госсекретаря отложить выезд.
В настоящее время главный посол Вашингтона встречается с политическим истеблишментом Киева. Он уже пожал руку главе украинского МИД Вадиму Пристайко, а также главному по автокефалии — Епифанию.
Накануне приезд американского госсекретаря спровоцировал обострение ситуации на дорогах. Чтобы пропустить его кортеж, киевские гаишники перекрыли подъезды к аэропорту «Борисполь».
«На выезде в Борисполь со стороны Киева перекрыли трассу», — сообщил один из «пострадавших» от перекрытия трассы: «Аккурат под мостом развязки, ведущей из аэропорта. Полицейские мало что объясняют, говорят "еще 5 минут". Кортежи снова вернулись?»
Сколько времени пришлось стоять в пробке не сообщается. Украинцы достаточно терпимо отнеслись к прилету американца. В сети были опубликованы фото перекрытия дороги. Комментарии к ним больше носили саркастический характер.