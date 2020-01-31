Киевские гаишники парализовали трассу для кортежа Майка Помпео

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31 января 2020, 13:08 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: twitter

перекрытие дороги для проезда кортежа Помпео на фото из социальных сетей

Появились фото перекрытия дороги для проезда кортежа госсекретаря США Майка Помпео. Их опубликовал один из тех, кто стоял в пробке, которая возникла в районе аэропорта «Борисполь».

Майк Помпео прибыл в Киев накануне. Эта поездка — в рамках турне по постсоветскому пространству. Она должна была состояться ранее. Однако ситуация в Иране заставила госсекретаря отложить выезд.

В настоящее время главный посол Вашингтона встречается с политическим истеблишментом Киева. Он уже пожал руку главе украинского МИД Вадиму Пристайко, а также главному по автокефалии — Епифанию.

Накануне приезд американского госсекретаря спровоцировал обострение ситуации на дорогах. Чтобы пропустить его кортеж, киевские гаишники перекрыли подъезды к аэропорту «Борисполь».

«На выезде в Борисполь со стороны Киева перекрыли трассу», — сообщил один из «пострадавших» от перекрытия трассы: «Аккурат под мостом развязки, ведущей из аэропорта. Полицейские мало что объясняют, говорят "еще 5 минут". Кортежи снова вернулись?»

Сколько времени пришлось стоять в пробке не сообщается. Украинцы достаточно терпимо отнеслись к прилету американца. В сети были опубликованы фото перекрытия дороги. Комментарии к ним больше носили саркастический характер.