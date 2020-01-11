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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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США и Иран вели тайные переговоры после убийства генерала Сулеймани

, 07:39 [ «Аргументы Недели» ]

США и Иран вели тайные переговоры после убийства генерала Сулеймани
Ludmila Pakhomova, globallookpress.com

США и Иран вели тайные переговоры после убийства иранского генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.  Издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники пишет, Штаты и Иран обменивались информацией через швейцарских послов в Исламской республике.

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Информатор из США сообщил, что переговоры были взвешенными. По данным инсайдеров, первое послание было отправлено американцами через несколько часов после гибели Сулеймани.

Администрация президента США Дональда Трампа призвала Тегеран не раскручивать конфликт. Представители Ирана таким же образом, через посольство Швейцарии в Тегеране отвечали Трампу.

О тайных переговорах известно считанному  количеству чиновников двух стран. Сообщения направлялись по факсу.

 

ИЧ

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