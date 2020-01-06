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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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СМИ утверждают, что Помпео не один месяц уговаривал Трампа убить Сулеймани

, 12:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Washington Post

СМИ утверждают, что Помпео не один месяц уговаривал Трампа убить Сулеймани
госсекретарь США Майк Помпео, Kay Nietfeld/dpa
В СМИ появилась информация о том, что госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео в течение нескольких месяцев уговаривал президента страны Дональда Трампа убить иранского генерала Касема Сулеймани.
 
Соответствующие данные предоставило издание Washington Post, которое ссылается на свои источники. Трамп якобы долгое время не соглашался на проведение подобной операции. Кроме того, против нее выступали военные.
 
27 декабря 2019 года ситуация изменилась, так как в ходе обстрела на военной базе неподалеку от города Киркук в Ираке погиб гражданский подрядчик из США. Американский лидер, узнав об этом, согласился на ликвидацию Сулеймани, который находился в Багдаде.
ЕТ

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